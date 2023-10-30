روسيا: أوكرانيا لعبت «دوراً مباشراً ورئيسياً» في أحداث مطار داغستان

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وفي اتصال مع الصحافيين، قال المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن «أصحاب النيات السيئة» استخدموا صور المعاناة التي شُوهدت على نطاق واسع في قطاع غزة لإثارة الناس في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة شمال القوقاز، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأظهرت مقاطع الفيديو، المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصاً يهتفون «الله أكبر». وجرى إغلاق المطار مؤقتاً، وتحويل الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى. وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 صواريخ أوكرانية كانت تستهدف شبه جزيرة القرم. وقالت: «في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، قرابة الساعة 13.00 بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة من نظام كييف لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم، بثمانية صواريخ كروز من طراز ستورم شادو»، مضيفة أن «كل الصواريخ أُسقطت»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». headtopics.com

وازدادت الهجمات الأوكرانية ضد الأراضي الروسية، خلال الأشهر الأخيرة، في إطار الهجوم المضاد البطيء الذي بدأته كييف أول يونيو (حزيران) الماضي. وتؤدي شبه جزيرة القرم دوراً استراتيجياً في العمليات العسكرية الروسية، في إطار غزو أوكرانيا، سواء لناحية إمداد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، أم تنفيذ ضربات صاروخية من البحر. وتهدف القوات المسلّحة الأوكرانية إلى تعطيل سلسلة التوريد الروسية، وإنهاء السيطرة العسكرية الروسية على البحر الأسود.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إنه يتعيّن على إسرائيل ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين، وذلك بعد مقتل ونزوح عدد من الفلسطينيين في المنطقة، في الآونة الأخيرة. headtopics.com

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