روسيا تدافع عن استقبالها وفدا من حماس.. رفضت مطالب الاحتلال الإسرائيلي

" لزيارة موسكو في مواجهة انتقادات إسرائيلية قوية، قائلة إنه من الضروري"الحفاظ على التواصل مع كل أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الوفد التقى مع ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية لكنه لم يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين أو مسؤولين في الكرملين.وألقت روسيا مرارا باللوم في الأزمة الحالية على فشل الدبلوماسية الأمريكية.

واستبعد بيسكوف مخاطر تورط روسيا في الصراع بعد أن قصفت طائرات مقاتلة أمريكية اليوم الجمعة منشأتين للأسلحة والذخيرة في سوريا ردا على هجمات شنتها فصائل مدعومة من إيران على القوات الأمريكية.وذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الجمعة أن عضوا كبيرا آخر في وفد حماس بموسكو، وهو موسى أبو مرزوق، أجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، الذي يزور العاصمة الروسية أيضا.

ونقلت تاس عن مصادر بالسفارة الإيرانية في موسكو أنهما ناقشا الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية لسكانها، كما أكد باقري كني دعم طهران القوي للقضية الفلسطينية.

اقرأ أكثر:

Arabi21News »

آخرهم صاروخ طابا.. 3 أحداث متشابهة منذ اندلاع الحرب على غزةتتواصل الحرب في غزة مسببة العديد من القلاقل للجوار المصري، فمنذ اندلاع الصراع بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقعت عدة أحداث تتشابه فيما بينها كان آخرهم صاروخ طابا. اقرأ أكثر ⮕

قد يرتفع.. الجيش الإسرائيلي يكشف عددا جديدا للأسرىفيما تتعالى المطالبات في الداخل الإسرائيلي بغية الحفاظ على سلامة الأسرى الذين احتجزتهم حماس منذ السابع من أكتوبر داخل قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن عد اقرأ أكثر ⮕

«حماس»: القصف الإسرائيلي على غزة أدى إلى مقتل 50 أسيراًنقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية عن عضو في وفد «حماس»، الذي يزور موسكو، قوله إن القصف الإسرائيلي لغزة أدى إلى مقتل 50 من الرهائن. اقرأ أكثر ⮕

دولة الاحتلال تدعو روسيا لطرد وفد من قادة حماس وصل موسكوصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

القنابل الإسفنجية حيلة الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة أنفاق غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالقنابل الإسفنجية حيلة الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة أنفاق غزة ذكرت صحيفة 'تلغراف' البريطانية أن إسرائيل ستستخدم القنابل الإسفنجية لمواجهة شبكة أنفاق حماس تحت اقرأ أكثر ⮕

بتحليل صور الأقمار الصناعية.. خريطة توضح المناطق المتضررة في غزةقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل الغارات البرية على غزة في الأيام المقبلة للتحضير للمراحل التالية من الحرب ضد حماس. اقرأ أكثر ⮕