إسبانيا: اتفاق بين الاشتراكيين وحزب من أقصى اليسار يمهد الطريق لسانشير للبقاء في السلطةبلجيكا: وزير العدل يعلن استقالته على خلفية الهجوم الدامي في بروكسلالجيش الأوكراني يستخدم للمرة الأولى منظومة صواريخ "أتاكمس" الأمريكية بعيدة المدى

إسبانيا: اتفاق بين الاشتراكيين وحزب من أقصى اليسار يمهد الطريق لسانشير للبقاء في السلطةبلجيكا: وزير العدل يعلن استقالته على خلفية الهجوم الدامي في بروكسلالجيش الأوكراني يستخدم للمرة الأولى منظومة صواريخ "أتاكمس" الأمريكية بعيدة المدى

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روسيا تدرّب قواتها على تنفيذ ضربة نووية «هائلة»روسيا تدرّب قواتها على تنفيذ ضربة نووية «هائلة» اقرأ أكثر ⮕

روسيا تدرّب قواتها على تنفيذ ضربة نووية 'هائلة'أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على مناورات تخللها إطلاق صواريخ بالستية وتهدف إلى محاكاة تنفيذ 'ضربة نووية هائلة' ردا على ضربة عدائية مماثلة على روسيا. اقرأ أكثر ⮕

روسيا تجري مناورات إطلاق صواريخ بالستية لمحاكاة ضربة نوويةأجرت روسيا تجارب إطلاق صواريخ بالستية الأربعاء بهدف إعداد قواتها 'لضربة نووية هائلة' ردا على ضربة عدائية مماثلة، بينما تستعد لإلغاء مصادقتها على معاهدة حظر التجارب النووية. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الأوكراني: روسيا استهدفت محطة نووية بالمسيراتقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة في منطقة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا كان يستهدف على الأرجح محطة الطاقة النووية هناك، مضيفا أن هذا دليل على الحاجة لفرض عقوبات أكثر صرامة على موسكو. اقرأ أكثر ⮕

الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسكأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرة في محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي فوق مقاطعة كورسك مساء اليوم الخميس. اقرأ أكثر ⮕

الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين جديدتين فوق مقاطعة كورسكأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين جديدتين فوق مقاطعة كورسك بغرب روسيا، مساء الخميس. اقرأ أكثر ⮕