روسيا تدين الاتهامات الموجهة إلى موسكو بدعم 'الإرهاب' على خلفية استقبال وفد حماس

دانت وزارة الخارجية الروسية محاولات اتهام روسيا بدعم"الإرهاب" في سياق الاتصالات التي تجريها في الشرق الأوسط للمساهمة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وذكرت السفارة الروسية لدى تل أبيب اليوم الجمعة في بيان رسمي أن"محاولات اتهام روسيا بدعم الإرهاب في سياق اتصالاتها في منطقة الشرق الأوسط غير مقبولة، فالجانب الروسي يدين العنف ضد المدنيين بأي شكل من الأشكال ومن أي جهة أتى".

وتابع البيان:"نعتبر محاولات اتهامنا بدعم الإرهاب محاولات غير مقبولة تهدف إلى تشويه وتقويض نهجنا ومبادئنا، والتشكيك في مصداقية مساعينا الرامية لإيجاد حلول سريعة لأهم القضايا الإنسانية العاجلة وذات الأولوية والتي تلبي مصالح مواطني روسيا وفلسطين وإسرائيل في هذا الصراع، إلى جانب الدول الأخرى".

نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.اتهم الحاخام الإسرائيلي يحُاد حداد مصر بمساعدة حركة"حماس" في غزة على مهاجمة إسرائيل، وأن"القاهرة تصدّر"الدواعش" إلى إسرائيل". headtopics.com

دخلت كتيبة من المتطوعين تحمل اسم"بوغدان خميلنيتسكي"، وتم تشكيلها من أفراد عسكريين سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، الخدمة ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية.الشرطة الاسرائيلية تطرد فريق RT من منطقة باب العامود في القدس وتهدده بالاعتقال (فيديو)

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الغرب سئم كثيرا من أوكرانيا وتبنى بحماس دعم إسرائيل وأن الأخيرة تؤخر عمليتها البرية في غزة تحت ضغط واشنطن وخوفا من غضب عالمي.اخترق صاروخ أطلق من قطاع غزة مبنى سكنيا في مدينة بيتح تيكفا شرق تل أبيب، التي تعرضت قبل قليل لقصف صاروخي من كتائب"القسام".أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا مع رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل تناولا فيه آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة. headtopics.com

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