روسيا تعمل على تيسير الاستثمار الداخلي للدول «الصديقة»

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الاثنين إن بلاده ستضع إجراءات مبسطة لمواطني وشركات الدول «الصديقة» للاستثمار فيها. وذكر أنه سيُسمح لكيانات من قائمة تضم 25 دولة بفتح حسابات مصرفية في روسيا، ووضع ودائع عبر إجراء مبسط.

وفي غضون ذلك، افتتح الروبل الروسي التعاملات مرتفعاً بشكل طفيف يوم الاثنين، مدعوماً برفع سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي إلى 15 في المائة يوم الجمعة، وإعادة تقديم المبيعات الإلزامية لأرباح العملات الأجنبية في وقت سابق من شهر أكتوبر (تشرين الأول).

وارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية يوم الاثنين، حيث زاد مؤشر «آر تي إس» المقوم بالدولار بنسبة 0.93 في المائة إلى 1089 نقطة. وارتفع مؤشر «مويكس» الروسي القائم على الروبل بنسبة 0.31 في المائة إلى 3233 نقطة.«القابضة الكويتية» ترفع حصتها في «الإسكندرية للأسمدة» إلى 75 % headtopics.com

وفي بريطانيا ارتفع عقد نوفمبر 6.50 بنس إلى 133.00 بنساً للوحدة الحرارية. وقال أحد المتعاملين: «أعتقد أن السبب يرجع للأنباء الواردة من مصر».كما أغلقت «شيفرون» هذا الشهر حقل تمار للغاز في ظل تصاعد حدة الصراع بين إسرائيل وغزة، وأوقفت الصادرات عبر خط أنابيب تحت البحر لمصر.

كما زادت أسعار الغاز على المدى القريب بسبب توقعات ببرودة الطقس وانقطاعات لم تكن مقررة سلفا في محطات معالجة نرويجية. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قال فوستنغر: «إن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية جداً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ويتضح ذلك من حجم ونوعية المشاركة متعددة الأوجه على مختلف المستويات، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية المتكررة رفيعة المستوى، حيث عاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي آل إبراهيم للتو من زيارة ناجحة في فيينا». headtopics.com

وبحسب فوستنغر، تتمتع الشركات النمساوية بقدرات عالمية رائدة في مجالات تخصصها، ولديها الخبرة والدراية اللازمة لدعم المملكة في تحقيق الحياد المناخي حتى عام 2060، مشيراً إلى أن هناك قطاعاً آخر يمكن أن يكون للبلدين فيه تبادل مثير للاهتمام، وهو قطاع السياحة، إذ يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي النمساوي ويوفر فرص عمل للآلاف من النمساويين.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aawsat_News »

أمانة جدة ترش أماكن تجمعات المياه لمواجهة تواجد الحشرات والآفاتفرق المكافحة الحشرية تعمل باستمرار على الوصول إلى مستوى إصحاح بيئي اقرأ أكثر ⮕

الجيش الروسي يستمر بالهجمات ضد أوكرانيافيما يشكك الغرب في مدى استمرارية روسيا بالحرب، وإن روسيا تعدم جنودًا فشلوا في اتباع الأوامر، وتهدد وحدات بأكملها بالقتل إذا انسحبت من نيران المدفعية الأوكرانية، لم تعلق روسيا على ذلك... اقرأ أكثر ⮕

فنان مصري كبير يهاجم محمد رمضان بعد حديثه عن محاربة إسرائيلهاجم الفنان المصري الكبير أحمد ماهر، تصريحات الفنان محمد رمضان، بشأن دعوته للدول العربية برفع سلاحها وشن الحرب على إسرائيل لإنقاذ أهالي غزة. اقرأ أكثر ⮕

حشود تقتحم مطارًا روسيًّا احتجاجًا على رحلة قادمة من إسرائيل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةحشود تقتحم مطارًا روسيًّا احتجاجًا على رحلة قادمة من إسرائيل من جانبها، حضّت إسرائيل روسيا على 'حماية' رعاياها بعد حادثة الاقتحام. اقرأ أكثر ⮕

وزارة الدفاع الصينية تعرب عن استعدادها للتعاون مع روسيا للرد على مختلف التحديات الأمنيةأعرب نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين تشانغ يو شيا، عن استعداد بلاده للعمل مع روسيا للرد على مختلف التحديات الأمنية، والحفاظ على التوازن الاستراتيجي والاستقرار. اقرأ أكثر ⮕

تدشين منصة 'نفيس' على هامش ملتقى الصحة العالمي.. ما أهميتها؟دشن وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، منصة 'نفيس' على هامش ملتقى الصحة العالمي 2023، بمشاركة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف. اقرأ أكثر ⮕