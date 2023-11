روسيا: 'إسرائيل' دولة احتلال ولا تمتلك حق الدفاع عن نفسها

وقال المندوب الروسي:"عاجلا أم آجلا، سيتعين سلك هذا المسار (الحل دبلوماسي)، ولكن السؤال كم من الأبرياء سيموتون خلال هذا الوقت". وشدد على أن بلاده"لا يمكنها غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة"، موضحا أن القصف الإسرائيلي المتواصل تسبب"بتدمير أحياء بأكملها وتسويتها بالأرض".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حذر من"مغبة تدمير غزة وتهجير ما يزيد على المليوني نسمة"، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال"لا تلتزم بمعايير القانون الدولي" في عدوانها المتواصل على القطاع.وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق على أن"أي توسع للأزمة في غزة محفوف بعواقب وخيمة وخطيرة للغاية، ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، بل إن ذلك قد يمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة".

ولليوم السابع والعشرين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء نحو 9 آلاف شهيد جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 21 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفق أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.قصف عنيف يستهدف ميناء الصيادين غرب خانيونس جنوب القطاعمدير مستشفيات غزة: أجهزة غسل الكلى في المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب نقص الوقودالصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية وإصابة اثنين بجروح خطيرة

