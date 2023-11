روسيا.. مؤتمر حول التهديدات الناجمة عن الانحرافات 'التي غرسها' الغرب

وأشار فينيديكتوف إلى أنه تمت في مايو الماضي في ريف موسكو، مناقشة هذا الموضوع، خلال الاجتماع الحادي عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية. ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي"القسام".قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن"السعودية أكدت لواشنطن استمرار اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة".

أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء أن اسم"إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع"علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أفادت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.يعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.

شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية"كارلسبيرغ" على"تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.نشرت كتائب"القسام" مساء اليوم الثلاثاء"مشاهد حية من توجيه طوربيدات"العاصف" تجاه عدد من الأهداف البحرية المعادية خلال معركة طوفان الأقصى".

