روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن النفس

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيبينزيا، الأربعاء، أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، وفق ما أوردته قناة روسيا اليوم (رسمية). وأكد على دعوة بلاده إلى"وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها. وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبدا".وشدد على أن"إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال".واتهم المندوب الروسي الولايات المتحدة بالسعي إلى"دفع مجلس الأمن نحو إضفاء الشرعية على العملية البرية الإسرائيلية في غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في القطاع أحدثت دمارا هائلا، وأسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، كما تسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

