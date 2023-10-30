روسيا تتهم الغرب بمحاولة توسيع الصراع في أوكرانيا

يغطي على حشد القوات في منطقة آسيا والمحيط الهادي من خلال "التفاخر بالرغبة في الحوار"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال شويجو في حديثه خلال منتدى شيانغشان، وهو أكبر حدث للدبلوماسية العسكرية في الصين، إن دول الحلف تروج لسباق تسلح في المنطقة، وتزيد من وجودها العسكري، وتزيد من وتيرة وحجم التدريبات العسكرية هناك.وأشار شويجو إلى أن تحرك روسيا لإلغاء تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني نهاية الاتفاقية، مضيفًا أن روسيا لم تخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.

وقال شويجو إن الظروف غير مهيأة بعد لإجراء مثل هذه المحادثات، مضيفًا أنه "من المهم أيضًا ضمان علاقات متساوية بين جميع القوى النووية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذين يتحملون مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين". headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

شويغو يتهم الغرب بمحاولة مد نطاق حرب أوكرانيا لآسيا والمحيط الهادينقلت وسائل الإعلام الرسمية الروسية عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله، إن الغرب يريد توسيع الصراع في أوكرانيا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك في تصريحات أ اقرأ أكثر ⮕

الجيش الروسي يستمر بالهجمات ضد أوكرانيافيما يشكك الغرب في مدى استمرارية روسيا بالحرب، وإن روسيا تعدم جنودًا فشلوا في اتباع الأوامر، وتهدد وحدات بأكملها بالقتل إذا انسحبت من نيران المدفعية الأوكرانية، لم تعلق روسيا على ذلك... اقرأ أكثر ⮕

هل أضرت حرب غزة بأوكرانيا ؟اعتبرت صحيفة «إزفيستيا» الروسية أن الصراع في الشرق الأوسط يحمل تداعيات على الوضع الجاري في أوكرانيا بعد أن بدأت الولايات المتحدة بالفعل نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل وتخصيص مبالغ إضافية من المساعدات. اقرأ أكثر ⮕

شويغو: واشنطن تعكف على تقويض أسس الأمن الدولي وتستخدم أوكرانيا في مواجهة روسياأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة في محاولة منه لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، بعد أن اتخذت موسكو إجراءات منعت توسع 'الناتو' شرقا. اقرأ أكثر ⮕

مقارنات القوة العسكرية بصراع غزة وإسرائيلعندما دخلت روسيا في المواجهة العسكرية مع أوكرانيا كانت تؤسس لإطار جديد للنظام الدولي والإقليمي بكل تفاعلاته، وهو ما تكرر في المواجهة الراهنة بين إسرائيل و اقرأ أكثر ⮕

روسيا تسقط 36 طـائرة أوكرانية بـدون طـيارفي الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، خاصة على شبة جزيرة القرم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أكثر من 30 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه... اقرأ أكثر ⮕