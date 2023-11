روسيا تشن «أكبر هجوم» على أوكرانيا منذ مطلع العام

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو في رسالة نُشِرت على مواقع التواصل الاجتماعي «خلال الساعات الـ24 الماضية قصف العدو 118 بلدة في 10 مناطق. وأضاف: «هذا هو أكبر عدد من المدن والقرى التي تتعرض لهجوم منذ بداية العام».

وأفاد مسؤولون محليون بأن القصف الذي وقع ليلاً أسفر عن مقتل شخص في منطقة خاركيف (شمال شرق) وآخر في منطقة خيرسون (جنوب).وقتل شخص يقطن منطقة زابوريجيا في هجوم آخر.سيول: كوريا الشمالية أرسلت مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا

وغادرت بالفعل أول مجموعة من المصابين القطاع ووصلت إلى مصر من خلال معبر رفح اليوم بموجب اتفاق توسطت فيه قطر. أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية، اليوم (الأربعاء)، أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب «جرائم حرب» بحق صحافيين الحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل.

والمحكمة الجنائية الدولية التي يمكن أن تلجأ إليها الدول أو مجلس الأمن الدولي أو المدعي العام نفسه، غير ملزمة بالنظر في هذه القضية. من جهتها، أحصت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ مقراً في الولايات المتحدة، الاثنين، مقتل 31 صحافياً على الأقل منذ 7 أكتوبر، بينهم 26 فلسطينياً وأربعة إسرائيليين ولبناني.

كشف التحقيق العام بشأن طريقة تعامل الحكومة البريطانية مع تفشي فيروس كورونا أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون كان يعتقد أن الفيروس هو «طريقة الطبيعة للتعامل مع كبار السن» وأنه كان مصرّاً على ضرورة تقبلهم لمصيرهم.

وأشارت ملاحظات أخرى كتبها فالانس في ديسمبر (كانون الأول) 2020 إلى أن رئيس الوزراء آنذاك اتفق مع نواب «حزب المحافظين» على أن فيروس كورونا كان «طريقة الطبيعة للتعامل مع كبار السن».

