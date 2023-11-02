روسيا تشنّ الهجوم «الأوسع» على بلدات أوكرانية

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن روسيا أطلقت عشرات الطائرات المسيّرة وصاروخاً، في هجوم خلال الليل، استهدف الجيش والبنية التحتية الحيوية.https://aawsat.
ودعا البابا فرنسيس، الأحد الماضي، إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» وجدد دعوته لإطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في غزة.وأضاف: «وقف إطلاق النار... نقول (وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار). أيها الإخوة والأخوات، توقفوا! الحرب دائماً هزيمة، دائماً».
ووفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال مكتب شولتس، في بيان بعد المكالمة، إنه «جدّد التعبير عن تضامن ألمانيا الثابت مع إسرائيل». كما «شدد على أهمية حماية المدنيين والإمدادات الإنسانية لسكان قطاع غزة».وقُتل 47 شخصاً على الأقل في غارة على المخيم، الثلاثاء، قالت إسرائيل إنها أصابت مجمع أنفاق واسعاً وأودت بقيادي كبير في «حماس» أسهم في تدبير هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول).
أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، أن روسيا قصفت أكثر من 100 بلدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أكبر عدد هجمات تشنها موسكو في يوم واحد منذ بداية العام، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». ورغم الهجوم المضاد الذي شنته كييف على مدى أشهر، لم تتزحزح خطوط المواجهة الواسعة في شرق وجنوب البلاد إلا قليلاً خلال العام الماضي، ما أثار انتقادات وقوبل بنفاد صبر من بعض حلفاء أوكرانيا الغربيين.
وقال زيلينسكي إن قواته نجحت في تقليص القوة العسكرية لموسكو في البحر الأسود، مضيفاً أن ذلك يمكن أن يؤدي، مع دعم أكبر من حلفاء كييف، إلى انتصار أوكرانيا النهائي على روسيا. وتحول البحر الأسود إلى نقطة محورية في الحرب. وأدت الهجمات الجوية والبحرية المتزايدة التي شنتها أوكرانيا باستخدام طائرات وزوارق مُسيرة على أهداف عسكرية روسية هناك، إلى إلحاق أضرار بأحواض إصلاح السفن في ميناء سيفاستوبول، وضربت أهدافاً أخرى.
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