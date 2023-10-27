روسيا ترفع الفائدة بأكثر من المتوقع

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4631941-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9قبب كاتدرائية سانت باسيل في الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو (رويترز)

وقال البنك المركزي إن التضخم سيتراوح بين 7.0 و7.5 في المائة في 2023. وكان البنك المركزي توقع في السابق أن يتراوح التضخم في نهاية العام بين 6.0 و7.0 في المائة. وبلغ معدل التضخم السنوي 6.38 في المائة اعتباراً من 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو أعلى من هدف البنك البالغ 4 في المائة.وقبل إعلان قرار البنك المركزي، ارتفع الروبل 0.2 في المائة مقابل الدولار إلى 93.79 روبل للدولار، ليقلص خسائره المبكرة ويتجه عائداً صوب 92.

وأضاف أن «توقعات التضخم لا تزال عند مستوى مرتفع تاريخياً. نعتقد أن الانخفاض الطفيف في توقعات التضخم في أكتوبر لن يكون حجة قوية للبنك المركزي عند اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة». وعلق الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ريتشارد أتياس، بمناسبة اختتام المؤتمر، وقال: «على مدار الأيام الثلاثة الماضية، استضفنا قادة عالميين، بالإضافة إلى عمالقة ماليين وخبراء في مجالاتهم، الذين لم يحضروا لأجل المناقشة فقط، بل قاموا بتحديد والاتفاق على إجراءات جذرية من أجل تحسين منظومة الاستثمار، وتعزيز الاقتصادات، وتحفيز الدعم، مما يجعل العالم أفضل». headtopics.com

وقال نيكولاس كاري، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة «بلوك تشين دوت كوم»: «سيكون الذكاء الاصطناعي ومستقبل الخدمات المالية مرتبطين ارتباطاً وثيقاً. ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن ظهور تقنيات مثل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، فهي تمتاز بعلاقة تكافلية، إنك تحتاج إلى كثير من المعلوماتية، وكثير من القدرات لفهم ما تكشفه لك هذه المعلوماتية».

وشهد اليوم الأخير من المؤتمر إعلان المؤسسة، عن أداة متخصصة لأجل حوكمة المخاطر البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات الناشئة في الأسواق العالمية، وتعمل الأداة على تحسين جودة البيانات المتعلقة بكل ما يخص الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأسواق الناشئة، وتمكين الشركات في هذه الأسواق العالمية من تلقي تدفقات الأموال. وذكرت المؤسسة أنه تم تطوير هذه الأداة بالشراكة مع «إي إس جي بوك»، الشركة العالمية الرائدة في مجال بيانات وتكنولوجيا الاستدامة. headtopics.com

اقرأ أكثر:

aawsat_News »

كيف يتم تداول الروبل قبل اجتماع مهم للبنك المركزي الروسي؟يعقد مجلس إدارة 'بنك روسيا' (البنك المركزي الروسي) اليوم الجمعة اجتماعا لبحث السياسة النقدية للبلاد واتخاذ قرار حول سعر الفائدة. اقرأ أكثر ⮕

زيادة التصاريح البيئية بنسبة 80% للقطاع الخاص في 3 أشهركشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع عدد طلبات القطاع الخاص لإصدار التصاريح البيئية، خلال الربع الثالث للعام الحالي بأكثر من 80%. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع التصاريح البيئية للقطاع الخاص السعودي بنسبة 80 %كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع عدد طلبات القطاع الخاص لإصدار التصاريح البيئية خلال الربع الثالث 2023 بأكثر من 80 في المائة. اقرأ أكثر ⮕

أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع المخزونات الأميركية بأكثر من التوقعاتتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد ارتفاع المخزونات الأميركية، رغم تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي قد تحد من الإمدادات. اقرأ أكثر ⮕

المصرف المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 35 %قرر المصرف المركزي التركي رفع أسعار الفائدة إلى 35 في المائة من 30 في المائة خلال اجتماعه اليوم. اقرأ أكثر ⮕

ضعف الاقتصاد يجبر «المركزي الأوروبي» على كسر سلسلة التشديدكسر البنك المركزي الأوروبي أطول سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في تاريخه الممتد 25 عاماً، يوم الخميس. اقرأ أكثر ⮕