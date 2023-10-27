رقم تاريخي ينتظر مودريتش في الكلاسيكو | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

ينتظر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش فرصة تاريخية في حالة مشاركته بالكلاسيكو ضد برشلونة.وأضافت: “لوكا يتمنى تجاوز صاحب الرقم القياسي، باكو بويو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد السابق، الذي شارك في الخسارة 0-3 أمام برشلونة في فبراير عام 1996 مع بلوغه 38 عامًا و38 يومًا”.

وتابعت: “أما مودريتش ينتظر فرصة تاريخية بالمشاركة في الكلاسيكو ببلوغه 38 عامًا و47 يومًا، وسيكون النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، الأصغر في قوام الفريق المدريدي بالكلاسيكو، مع بلوغه 20 عامًا”.وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

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