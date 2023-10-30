رفع الجاهزية القصوى للحالة المطرية

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، جاهزيته القصوى تزامناً مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة، والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية، التي من المتوقع أن تشهد تزايداً في هطول الأمطار.

وذكر مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة محمد الشهري أنه تم رفع الجاهزية لغرفة القيادة والتحكم إضافة إلى 41 مركزاً إسعافياً، وفرق الاستجابة النوعية، والفرق الإسعافية التطوعية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة، وكذلك الميدانية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ، وعربات الإسعاف والكوارث، والاستجابة النوعية المجهزة بأفضل التقنيات الحديثة والتجهيزات الطبية، لمواجهة مثل هذه الحالات، وأشار إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني بالابتعاد عن أماكن السيول...

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