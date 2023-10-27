رغم التراجعات .. “جي بي مورجان” يوصي بزيادة الوزن في الأسهم السعودية

رفع “جي بي مورجان”، توصيته لسوق الأسهم السعودية من محايد إلى زيادة الوزن، وذلك رغم التراجعات المستمرة منذ بداية العام الجاري.

والتوصية بزيادة الوزن، تعني تشجيع المستثمرين والمحافظ على زيادة الوزن النسبي لأسهم ما في المحفظة الاستثمارية، مقارنة بالنظرة المحايدة التي تعني أن البنك ليس ضد أو مع مسألة زيادة وزن الأسهم. وبحسب رويترز، أشار البنك إلى أن السبب في توصيته بشراء الأسهم السعودية، نظرا لعوامل مثل أسعار النفط المرتفعة، وقوة الدولار.

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'جي بي مورغان' يرفع توصيته لسوق الأسهم السعودية إلى زيادة الوزنرفع 'جي بي مورغان'، اليوم الجمعة، توصيته لسوق الأسهم السعودية من محايد إلى زيادة الوزن، بسبب عوامل مثل أسعار النفط الممتازة، وقوة الدولار.وعلى العكس من ذلك اقرأ أكثر ⮕

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