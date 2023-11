رغم تراجع الإيرادات.. ارتفاع مصروفات الميزانية لراحة المواطنين

وتعادل مصروفات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 80.36% من إجمالي المصروفات المعتمدة لكامل عام 2023. وكان عجز الميزانية للربع الثالث من العام الحالي بلغ 35.77 مليار ريال، وسجلت مصروفات الربع الماضي 294.31 مليار ريال، أما الإيرادات فبلغت 258.54 مليار ريال.

وتراجعت الإيرادات النفطية في الربع الثالث إلى 82.02 مليار ريال، أما الإيرادات غير النفطية فبلغت نحو 147.01 مليار ريال، متراجعة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي إذ سجلت آنذاك نحو 229.02 مليار ريال.

