رغم تكثيف القصف على غزة.. مصادر لـCNN: مفاوضات إطلاق سراح الرهائن مستمرة

وقال أحد المسؤولين إن المحادثات السابقة بدت أقرب إلى المضي قدما مما هي عليه الآن، لكن أصر على أنهم سيضغطون من أجل مواصلة المفاوضات.

وقال مسؤول ثالث إن المحادثات حول إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، منذ هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، هي عبارة عن "شد وجذب".

اقرأ أكثر:

cnnarabic »

مصادر دبلوماسية لـCNN: 'تقدم كبير' في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماسقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على المفاوضات، لـCNN، الجمعة، إنه تم إحراز 'تقدم كبير' في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لكن 'لا تزال هناك مسائل عالقة'. اقرأ أكثر ⮕

مصادر لـ'سي إن إن': تقدم كبير في مفاوضات إطلاق سراح أسرى في قطاع غزةكشف مصدر لشبكة 'سي إن إن' التلفزيونية أن المفاوضات التي تقودها قطر في سبيل إطلاق سراح أسرى الإسرائيليين عند حركة حماس في قطاع غزة تحقق 'تقدما كبيرا' وأن هناك انفراجات. اقرأ أكثر ⮕

قطر: إطلاق سراح جميع الرهائن من غزة ممكن 'في هذه الحالة'قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، الخميس، إن من الممكن إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس غزة في غضون أيام 'إذا توقف القتال'. اقرأ أكثر ⮕

أبو مرزوق: حماس مستعدة لإطلاق سراح الرهائن المدنيين لكن القصف الإسرائيلي يمنع ذلكقال عضو المكتب السياسي لـ'حماس'، موسى أبو مرزوق، إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح الأسرى المدنيين، لكن القصف المكثف على قطاع غزة لا يسمح بذلك. اقرأ أكثر ⮕

مصادر تؤكد تقدم المفاوضات بشأن 'رهائن حماس'قالت شبكة 'سي إن إن' الإخبارية الأميركية، الجمعة، إن المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس 'تمضي بشكل جيد'. اقرأ أكثر ⮕

تقرير: إسرائيل مستعدة لـ'دفع ثمن' مقابل إطلاق سراح الرهائنكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب مستعدة لـ'دفع ثمن' مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ 7 أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕