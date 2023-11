رعد وبرق.. شاهد غزارة الأمطار مع جريان سيول وشي غرب المجمعة بالرياض

وأظهرت مقاطف فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بالمجمعة مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار الرعدية. وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف, الحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

شهدت محافظة المجمعة بمنطقة الرياض، صباح اليوم الخميس، جريانًا للسيول المتدفقة نتيجة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق وحبات البرد. وأظهرت مقاطف فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بالمجمعة مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار الرعدية.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف, الحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.الخميس 18 ربيع الآخر.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بالرياض

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: TWASULNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TWASULNEWS: صور وفيديو.. شاهد غزارة أمطار الزلفي والسيول بالرياضصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: جريان وادي الرمة بعد الأمطار الغزيرة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةجريان وادي الرمة بعد الأمطار الغزيرة شهد وادي الرمة جريان المياه فيه بشكل شديد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: بعد 3 أيام من الأمطار المتواصلة.. شاهد جريان وادي الرمة جنوب غرب حائلجرى وادي الرمة، الملقب بـ'شيخ أودية السعودية'، في أفرعه العليا جنوب غرب منطقة حائل؛ وذلك نتيجة هطول الأمطار المتواصل على المنطقة.

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

TWASULNEWS: شاهد ماذا فعلت سيول الخر الجارفة بالعويقيلة في الحدود الشمالية؟صحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةلقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار أغرقت مياه الأمطار شوارع مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بعدما فاضت الأمطار الغزيرة التي رافقت عاصفة عنيفة؛

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

TWASULNEWS: تساقط أمطار غزيرة على الزلفي مع سيول النبهانية في الرياض (فيديو)صحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕