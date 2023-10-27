رشقات صاروخية ضخمة ومتتالية الآن من قطاع غزة باتجاه مدن وأهداف إسرائيلية

وأفادت مصادر عبرية أن الصواريخ سقطت بشكل مباشر على مناطق في تل أبيب وعسقلان، مشيرة إلى إصابة 6 اشخاص بجروح.

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا واسعا بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعيه لتحقيق"نبوءة أشعياء".

قام عدد كبير من المصريين بمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل والتابعة للدول الغربية وشركات إسرائيلية تنتشر تحت مسميات مختلفة في الكثير من البلدان.أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ هجوما جويا ضخما وعنيفا على عدة مناطق في القطاع، والقصف المدفعي لا يزال مستمرا منذ ساعات على المناطق الشرقية.أفادت وسائل إعلام سويدية أن المهاجر العراقي سلوان موميكا الذي نظم عدة احتجاجات في السويد بسبب حرق القرآن، لم يتم تجديد تصريح إقامته، وسيتم ترحيله مع منعه من العودة لمدة خمس سنوات. headtopics.com

نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا متضمنا ما تم الاتفاق عليه في قمة السلام بالقاهرة يوم 21 أكتوبر الماضي، تضمن عدة نقاط تم الاتفاق عليها مع عدة دول عربية.صعدت العملة الروسية بقوة في تعاملات اليوم الجمعة بعد إعلان المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.سجلت مراسلتنا في القدس داليا النمري لحظة تعرض فريق RT للطرد من منطقة باب العامود في القدس من قبل الشرطة الإسرائيلية وسط تهديدات بالاعتقال إن لم يغادروا المنطقة، ودون إعطاء أي مبرر.

أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة.دخلت كتيبة من المتطوعين تحمل اسم"بوغدان خميلنيتسكي"، وتم تشكيلها من أفراد عسكريين سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، الخدمة ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية. headtopics.com

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رشقة صاروخية ضخمة تنطلق من غزة الآن باتجاه مدن وأهداف إسرائيلية وسط قصف عنيف للقطاعانطلقت رشقة صاروخية ضخمة تنطلق من غزة الآن باتجاه مدن وأهداف إسرائيلية وسط قصف عنيف وغير مسبوق للقطاع من قبل مقاتلات الجيش الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

القسام تعلن عن توجيه ضربة صاروخية واسعة تشمل مناطق واسعة من إسرائيلدوت صافرات الإنذار في تل أبيب وضواحيها وبئر السبع ومستوطنات غلاف غزة بعد دقائق من انطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

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الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن هجوما ضخما وعنيفا غير مسبوق على قطاع غزة وأصوات لانفجارت هائلةأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع. اقرأ أكثر ⮕

مقاتلات حربية إسرائيلية تنفذ الآن هجوما ضخما على قطاع غزة يشمل كافة المناطقأفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ هجوما جويا ضخما وعنيفا على عدة مناطق في القطاع، والقصف المدفعي لا يزال مستمرا منذ ساعات على المناطق الشرقية. اقرأ أكثر ⮕

توغل بري محدود وقنابل خارقة للتحصينات في اليوم الـ20 للحربشهد اليوم الـ20 للحرب على قطاع غزة توغلاً برياً محدوداً ومقتل عشرات المدنيين، بالإضافة إلى 2 من قادة «القسام» التي ردت بقصف تل أبيب ومناطق إسرائيلية أخرى. اقرأ أكثر ⮕