رشقة صاروخية ضخمة تنطلق من غزة الآن باتجاه مدن وأهداف إسرائيلية وسط قصف عنيف للقطاع

أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة في طابا.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.

أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.أفادت وسائل إعلم مصرية فجر اليوم الجمعة بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح."حزب الله" ينشر فيديو عن استهداف الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة (فيديو) headtopics.com

نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.أعلن مصدران أمنيان مصريان بحديث لـ"رويترز" أن قذيفة سقطت في مدينة نويبع على الساحل الغربي لخليج العقبة بالبحر الأحمر، وأن السلطات المختصة تحقق في الحادث.كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.

وصل اليوم الخميس، وفد قيادي من حركة"حماس" الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو.دخلت كتيبة من المتطوعين تحمل اسم"بوغدان خميلنيتسكي"، وتم تشكيلها من أفراد عسكريين سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، الخدمة ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية.أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة. headtopics.com

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دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل تزامنا مع رشقة صاروخيةأفاد مراسلوا RT بسماع دوي صفارات الإنذار في أسدود، وكيسوفيم، وتل أبيب وميحطها تزامنا مع رشقة صاروخية جديدة باتجاه عدة مدن إسرائيلية بينها عسقلان وتل أبيب. اقرأ أكثر ⮕

'سرايا القدس': قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزةأعلنت 'سرايا القدس' مساء يوم الأربعاء إطلاق رشقة صاروخية على تل أبيب ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

استشهاد 24 فلسطينياً في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزةاستشهد 24 فلسطينياً وأصيب العشرات، اليوم، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف قطاع غزة براً وجواً وبحراً. اقرأ أكثر ⮕

سرايا القدس تعلن قصف مجمع أفشلوم ونير اسحاق برشقة صاروخية قبل قليلأعلنت 'سرايا القدس' قبل قليل عن قصف مجمع أفشلوم ونير اسحاق في غلاف غزة برشقة صاروخية. اقرأ أكثر ⮕

خريطة تفاعلية.. قصف إسرائيلي جوي ومدفعي والمقاومة تضرب تل أبيبلا يزال يتركز قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الجوي والمدفعي على محافظة شمال غزة ومدينة غزة، بينما ردّت المقاومة برشقات صاروخية أصابت “تل أبيب الكبرى”، موقِعة إصابات حيث وسّعت دائرة النار. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ أرض-جو أطلق من لبنان باتجاه مسيرةأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء اعتراض صاروخ أرض-جو أطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية. اقرأ أكثر ⮕