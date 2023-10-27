رسميًا.. القادسية يُعلن إقالة فاولر والتعاقد مع ميشيل غونزاليس لتدريب الفريق

ونشر القادسية خلال بيان رسمي: "يسعدنا انضمام السيد غونزاليس والذي يحظى بتقدير كبير في عالم كرة القدم وسجل حافل بالإنجازات في أندية عالمية".

وأضاف: "كما تم إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم السيد روبي فاولر. ويثمّن النادي جهود المدرب واحترافيته خلال الفترة السابقة ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته المهنية".

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