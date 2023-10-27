ردا على تشكيك بايدن.. منظمات دولية تؤكد دقة أعداد ضحايا العدوان على غزة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد شكك بأعداد الشهداء التي تقدمها وزارة الصحة في قطاع غزة، لكن الأخيرة قامت بنشر أسماء الشهداء بشكل مفصل، ردا على تشكيكات بايدن.

وتقول الأمم المتحدة ومنظمات دولية إن الأعداد النهائية يمكن أن تختلف قليلا عن تلك التي تعلن عنها وزارة الصحة في غزة بعد الهجمات مباشرة، لكنها تثق بها بوجه عام. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا، إن أعداد القتلى موثوقة بشكل عام، وإنها لم تجد تناقضات كبيرة عند التحقق بشأن الضربات السابقة على غزة.

وقال لوكالة رويترز:"هذه الأرقام تتماشى مع ما يمكن توقعه في ضوء ما نراه على الأرض من خلال ما يقوله الشهود وصور الأقمار الصناعية وغيرها". وشدد على أن تشكيك الولايات المتحدة في أرقام الضحايا، عمل مقصود وأن الولايات المتحدة التي شارك رئيس دولتها ووزير خارجيتها وقائد المنطقة المركزية في اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي وهذا يؤكد اطلاعهم على طبيعة الأهداف المستهدفة وأعداد الضحايا. headtopics.com

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