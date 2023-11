ردا على إطلاق قذائف.. إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان

أتى ذلك بينما يتخوف العديد من الدول الغربية والمحللين على السواء، من احتمال توسع الحرب المشتعلة في غزة إلى صراع إقليمي أوسع، يتدخل فيه حزب الله بكل ثقله، بينما تتحرك مجموعات أخرى موالية لإيران في سوريا وعند هضبة الجولان، فضلا عن العراق وحتى اليمن.أعلنت جماعة الحوثي إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في إسرائيل ردا على قصف قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر ...

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALARABIYA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA: الحوثيون: سنواصل استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيراتأعلنت جماعة الحوثي إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في إسرائيل ردا على قصف قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.وقا

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الجيش الإسرائيلي يستمر بقصف بلدات جنوبي لبنان و'حزب الله' يعلن استهداف مواقع إسرائيليةأعلن 'حزب الله' اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما قصف الجيش الإسرائيلي بلدات عدة على الحدود.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيلأعلنت الحكومة البوليفية الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حملة القصف المدمر التي تنفذها على قطاع غزة ردا على هجوم شنته حركة حماس على الأراضي الاسرائيلية في 7 تشرين الأول/اكتوبر.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: نتنياهو.. تيمنا بالولايات المتحدة لن نوافق على وقف إطلاق النار في غزة!قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار في غزة، لأن ذلك سيعني خسارة إسرائيل أمام حركة 'حماس'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لـ«حزب الله» في جنوب لبنانأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أنّه شنّ غارات جوية ضدّ منشآت ومواقع في جنوب لبنان تابعة لـ«حزب الله» المدعوم من إيران.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: الحوثيون يعلنون إطلاق مسيّرات نحو إسرائيلأعلن الحوثيون، الثلاثاء، أنهم أطلقوا مسيّرات نحو إسرائيل ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕