رداً على ادعاءات إسرائيل.. حماس تنفي استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة، على منصة تليغرام، حذرت خلاله من أن تكون الادعاءات الإسرائيلية"تمهيداً لاستهداف المستشفى".

وصدر بيان الحركة عقب مؤتمر صحفي لمتحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، ادعى فيه أن"القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة".من الأعلى وهي تحت النار؟ إليكم محاكاة لعملية القصف العشوائي والمتواصل لطائرات الاحتلال التي ألقت على سكان القطاع أكثر من 33 طناً من المتفجرات مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى.وأكدت حماس في بيانها:"بشكل قاطع، كذب رواية الاحتلال النازي، حول استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، أو وجود أي من قيادات حماس فيه".

واعتبرت الحركة تلك الادعاءات أنها"إجرامية وخطيرة، وتمهد الطريق أمام استهداف المستشفى الذي يضم آلاف المرضى والجرحى، ويؤوي أكثر من 40 ألف نازح". ودعت الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، إلى"التدخل فوراً لوقف جنون قصف وتدمير المنظومة الطبية". headtopics.com

وأشارت إلى أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء"تؤكد جريمة قصفهم للمستشفى الأهلي المعمداني، وتكذب روايتهم السابقة". ولليوم الحادي والعشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على"اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية"طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها بشأن استقلال القضاء بإسرائيل والخطط الرامية إلى السماح بعقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين. headtopics.com

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