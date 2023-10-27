رحيل القارئ والمنشد العراقي المعروف محمد العزّاوي (شاهد)

ونعت رئاسة ديوان الوقف السني في العراق، محمد العزاوي الذي توفي في العاصمة بغداد، مشيرة إلى أنه"كان قارئا مميزا وله تلاوات مؤثرة، وقدم عطاء على مدار أكثر من ثلاثة عقود أحدث خلالها طفرة نوعية في عالم الإنشاد الإسلامي، وترك إرثا زاخرا سيبقى نبراسا مضيئا تتوارثه الأجيال".

ومحمد العزاوي عمل لسنوات طويلة في الإمامة والخطابة، وكان لمدة 11 عاما إماما في إمارة عجمان في الإمارات، وعمل في قناة"المجد" الفضائية، وقناة"شدا".وسائل إعلام عبرية: إصابة 3 إسرائيليين بسقوط صاروخ أطلق من غزة على مبنى في تل أبيبجيش الاحتلال: صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء وسط "إسرائيل"

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