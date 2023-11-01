ربابوت: 'إسرائيل' محشورة وأهداف نتنياهو متناقضة وصفقة التبادل هي الحل

وكان أقارب الأسرى – ومنهم بشكل خاص المدنيون ممن هم في قبضة حماس – قد تجمعوا في تل أبيب وفي غيرها من الأماكن، في محاولة منهم لجذب الانتباه إلى مأساتهم فيما يشبه المظاهرات المهذبة. ولذلك بدأت عائلات الأسرى تقترح بدلاً من ذلك أن الأولوية ينبغي أن تكون لإعادتهم إلى أحبائهم، وذلك قبل إخضاع غزة لهجوم بري وآخر جوي.رد الجيش بالقول إن البدء بالهجوم البري هو السبيل نحو تشجيع حماس على تخفيف الشروط التي تضعها لإبرام أي نوع من الصفقات، رغم أن أحداً، في الواقع، لم يحدد ما هو نوع الصفقة التي ترغب إسرائيل نفسها في رؤيتها.
فيما يخص نتنياهو، كان النقد الموجه إليه من قبل عائلات الأسرى شخصياً جداً، وهذا ما أجبره على الالتقاء ببعض من ممثليهم يوم السبت. ولقد قيل لي بأن اللقاء كان صعباً جداً، جداً. تم فيه التفوه بكلمات قاسية من قبل العائلات، التي وجهت اتهامات شخصية لنتنياهو بأنه يتحمل المسؤولية عن الكارثة برمتها.
مازلنا لا نعرف بالضبط عدد الأسرى المحتجزين لدى حماس ولدى المجموعات الفلسطينية الأخرى داخل غزة. مازالت إسرائيل مستمرة في مراجعة العدد الكلي، والذي هو في تزايد، حتى قالت مؤخراً بأن عدد الأسرى يبلغ 240، ثلاثون منهم تقريباً من الجنود.
وهذا بحد ذاته مثير للاهتمام. ففكرة إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين – وبعضهم يقضون أحكاماً بالسجن لعدة مؤبدات على هجمات شنوها على مدنيين أثناء الانتفاضة الثانية – تعتبر من المحرمات في إسرائيل. يزعم الجيش الإسرائيلي بأنه قتل ما يقرب من خمسين من كبار أعضاء حماس ومئات المقاتلين. هب أننا قبلنا بهذه المزاعم كما هي دون تمحيص، فإن مجمل وفيات حماس لا يكاد يتجاوز 500 – وتلك مجرد نسبة ضئيلة من عدد الأطفال الذين قتلوا وحدهم حتى الآن.
ناهيك عن أن الهجوم البري الضخم قد يزعزع استقرار الحكومتين في مصر والأردن كذلك. وذلك أمر مقلق جداً للولايات المتحدة، والتي يعنيها مصير حلفائها الاستراتيجيين في كل من القاهرة وعمان أكثر مما يعنيها مصير أهل غزة.
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