رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة المطرية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

رصد رادار الطقس في أبها بداية تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المنطقة، ومن المتوقع بمشيئة الله زيادة كثافتها خلال الساعات القادمة مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة تؤدي إلى جريان السيول والأودية.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع. وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم التابعة لها.

بدورها أعلنَت جامعة الملك خالد، تعليقَ الدراسة الحضورية اليوم في جميع كلياتها وفروع الجامعة في المحافظات؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.كما أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة في الكليات التطبيقية التابعة لها في محافظتي النماص وبلقرن وتحويل الدراسة عن بعد عبر منظومة التعليم الإلكتروني البلاك بورد. headtopics.com

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