رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر 15 وظيفة متنوعة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في كل من"الرياض، جدة، الاحساء، على النحو التالي:أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر 15 وظيفة متنوعة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في كل من"الرياض، جدة، الاحساء، على النحو التالي:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر 15 وظيفة متنوعة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في كل من"الرياض، جدة، الاحساء، على النحو التالي:أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر 15 وظيفة متنوعة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في كل من"الرياض، جدة، الاحساء، على النحو التالي:

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وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةوظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف إدارية شاغرة في مجال (التدقيق الإداري) لحملة اقرأ أكثر ⮕

بنك الخليج يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةبنك الخليج يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات أعلن بنك الخليج الدولي (GIB)، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وإدارية وتقنية اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة بفروع الهيئة العامة للموانئ | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة بفروع الهيئة العامة للموانئ أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة في صندوق التنمية الصناعية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة في صندوق التنمية الصناعية أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي “الصندوق الصناعي”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة اقرأ أكثر ⮕