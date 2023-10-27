رابطة العالم الإسلامي ترحب باستئناف محادثات طرفي نزاع السودان

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وأشاد بالجهود الجليلة التي تبذلها السعودية، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني في هذا الوضع الخطر، وتكثيف التواصل مع الأطراف المتنازعة لوقف العنف وحقن دماء الأشقاء، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وتحقيق حلٍّ شاملٍ يُعيد للسودان استقراره، ويحقِّق تطلعات شعبه.

وحثت السعودية عبر البيان الطرفين على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة «الالتزام بحماية المدنيين في السودان بتاريخ 11 مايو (آيار) 2023، وعلى اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع من الطرفين في جدة بتاريخ 20 مايو 2023». headtopics.com

في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء بشأن إنشاء السلطات المصرية مستشفى ميدانياً على مقربة من الحدود مع قطاع غزة، أكد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، «إنشاء مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد». وكان المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، قد ذكر أن «مستشفيات قطاع غزة تُعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية والأدوية جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وأن 12 مستشفى أغلقت مع نقص الدواء، بالإضافة إلى عدم وجود وفرة من الوقود لعمل مولدات الكهرباء».

وبحسب أحد سكان مدينة الشيخ زويد، ويدعى أحمد محسن، فإن «أعمال إنشاء المستشفى الميداني في الشيخ زويد تتم من دون تعطل». وشرح محسن لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة: «حضرت في وقت سابق شاحنات تحمل أجهزة أشعة ومعدات خاصة بالمستشفى الميداني، لكن لم يتم تشغيلها؛ نظراً لعدم توافر الإنشاءات الخرسانية بالأرض». وتابع: «الآن هناك عمال ومعدات ثقيلة تقوم بتجهيز المنطقة التي سيتم وضع أجهزة المستشفى الميداني عليها». headtopics.com

وبينما التزمت السلطات المصرية بإجراءات وصفت بـ«الهادئة والمنضبطة» للتعامل مع الحادثين، قال مصدر سيادي مصري الجمعة، إنه «بمجرد تحديد جهة إطلاق صاروخ طابا، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بـ(حق الرد) في التوقيت المناسب».

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