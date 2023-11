رئيس مجلس النواب الأمريكي يعتزم تقديم مشروع قانون جديد لدعم 'إسرائيل'

هذه المساعدة التي ستتم عن طريق خفض الأموال التي تجمعها مصلحة الضرائب، تواجه معارضة قوية من الديمقراطيين، وأيضا من بعض الجمهوريين.وسبق أن صرح رئيس البرلمان الأمريكي في مقابلة تلفزيونية أن تعزيز الدعم للاحتلا يجب أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأمريكي في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير قد أصدرت بيانا اتهمت فيه الجمهوريين بـ"تسييس الأمن القومي" ووصفت مشروع قانونهم بأنه غير ناجح.سياسةحكومة غزة: تدمير 52 مسجدا كليا بسبب العدوان الإسرائيليواشنطن تصف عنف المستوطنين بالضفة الغربية بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل كبير"

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARABI21NEWS: رئيس مجلس النواب الأمريكي: كمسيحي الكتاب المقدس يطلب منا دعم 'إسرائيل' (فيديو)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: يعود لبايدن من 'أموال غير مشروعة'.. النواب الأمريكي ينشر صورة شيك بقيمة 40 ألف دولار(صور)أعلن رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر نشر نسخة لشيك بقيمة 40 ألف دولار باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أنه عبارة عن أموال تم تبييضها في الصين.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: بايدن يعارض مشروع قانون للجمهوريين لدعم إسرائيل فقطأبدى أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكوكا، الثلاثاء، بشأن خطة طرحها الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية دون تقديم مساعدات لأوكرانيا، وهدد الرئيس جو بايدن باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا أقره المجلسان.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: بايدن يعارض مشروع قانون للجمهوريين لدعم إسرائيل فقطأبدى أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكوكا، الثلاثاء، بشأن خطة طرحها الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية دون تقديم مساعدات لأوكرانيا، وهدد الرئيس جو بايدن باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا أقره المجلسان.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ARABI21NEWS: رئيس 'النواب الأمريكي': كتابنا المقدس يطلب منا دعم 'إسرائيل' (فيديو)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕

TRTARABI: مشروع قانون لدعم إسرائيل.. والبيت الأبيض يرفض وقف إطلاق النار على غزةأعلن الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي، عن مشروع قانون لدعم إسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، بشكل منفصل عما طرحه الرئيس جو بايدن عن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل إسرائيل وأوكرانيا. فيما أعلن البيت الأبيض رفضه وقف إطلاق النار في غزة حالياً.

مصدر: TRTArabi | اقرأ أكثر ⮕