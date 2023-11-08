رئيس مكتب اللجنة الدولية في غزة يؤكد توصيل المساعدة الحيوية للمنشآت الطبية

وقال وليام شومبورج رئيس مكتب اللجنة الدولية في غزة: ليست هذه بالظروف التي يمكن فيها أن تعمل طواقم المنظمات الإنسانية، نحن هنا لجلب مساعدة عاجلة للمدنين المحتاجين. وأضاف: نؤكد أن توصيل المساعدة الحيوية إلى المنشآت الطبية التزام قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني. وتوغلت القوات الإسرائيلية في قطاع غزة ضمن حملتها على القطاع، بعد شهر من الاعتداءات المتواصلة على غزة.

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ALYAUM: 'لجنة الصليب والهلال الأحمر' تدعو لحماية المرافق الطبية في غزةأعلنت اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر وصول قافلة مكونة من 4 سيارات إسعاف تنقل مرضى من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى معبر رفح على الحدود المصرية.

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