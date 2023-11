رئيس الإمارات يوجه بعلاج ألف طفل فلسطيني بمستشفيات البلاد

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد مع ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية. وأوضح وزير الخارجية الإماراتي خلال الاتصال أن"الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وجه باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة".

وتهدف الاستضافة إلى"تقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم"، وفق الوزير. وبحث ابن زايد وسبولياريتش، خلال الاتصال الهاتفي"أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى المدنيين في قطاع غزة بشكل مكثف ومتواصل وآمن".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان،"وصول أول مجموعة" من مصابي قطاع غزة للعلاج بمستشفيات شمال سيناء شرق البلاد. ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في القطاع أحدثت دمارا هائلا، قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا، بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما قتل 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AA_ARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: رئيس الإمارات يوجه رسالة للسعودية بعد اختيارها لاستضافة مونديال 2034أعرب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الجيش الإسرائيلي يعلن نزوح 800 ألف فلسطيني عن شمال قطاع غزة جراء القصفأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، نزوح نحو 800 ألف فلسطيني عن مناطق شمال قطاع غزة التي تشهد أعنف موجة قصف إسرائيلي.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: الصحة العالمية: الغارات قرب مشفى الصداقة التركي الفلسطيني مقلقةالمستشفى المذكور هو الوحيد المختص بعلاج مرضى السرطان في غزة - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: رئيس الإمارات يمنح العاهل الأردني 'وسام زايد'منح رئيس الإمارات محمد بن زايد، العاهل الأردني عبد الله الثاني 'وسام زايد'، أعلى وسام في الإمارات على دوره في ترسيخ العلاقات بين البلدين.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: الإمارات توجه باستضافة 1000 فلسطيني وعائلاتهم للعلاج بالدولةوجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: وزير الزراعة اللبناني: الجيش الإسرائيلي أحرق أكثر من 40 ألف شجرة زيتون معمرة جنوب لبنانأكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن، إحراق الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 ألف شجرة زيتون معمرة جنوبي البلاد، بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕