رئيس الإمارات يوجه بعلاج ألف طفل فلسطيني بمستشفيات البلاد

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد مع ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية. وأوضح وزير الخارجية الإماراتي خلال الاتصال أن"الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وجه باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة".
وتهدف الاستضافة إلى"تقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم"، وفق الوزير. وبحث ابن زايد وسبولياريتش، خلال الاتصال الهاتفي"أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى المدنيين في قطاع غزة بشكل مكثف ومتواصل وآمن".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان،"وصول أول مجموعة" من مصابي قطاع غزة للعلاج بمستشفيات شمال سيناء شرق البلاد. ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في القطاع أحدثت دمارا هائلا، قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا، بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما قتل 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.
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