رئيسة المفوضية الأوروبية في أوكرانيا لإجراء محادثات حول انضمامها للاتحاد

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم (السبت) في زيارة مقررة ومعلنة سلفا. واستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فون دير لاين لدى وصولها إلى محطة للسكك الحديدية في كييف. ومن المتوقع أن يناقش زيلينسكي وفون دير لاين التقدم الذي تحرزه أوكرانيا على مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وتأتي الزيارة قبيل تقرير من المقرر أن تقدمه رئيسة المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء المقبل بشأن التقدم الذي حققته أوكرانيا في تنفيذ إصلاحات يراها التكتل الأوروبي ضرورية. ومن المتوقع أن يكون للتقرير دور مهم عندما يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاتخاذ قرار بشأن إطلاق مفاوضات مع كييف حول انضمامها للتكتل

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

:

AAWSAT_NEWS: أوكرانيا «متفائلة» بشأن بدء مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبيأبدى وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، تفاؤله الخميس في برلين بشأن بدء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر »

RTARABIC: نيبينزيا للدول الغربية بشأن الوضع في غزة وأوكرانيا: ندرك دموع التماسيح!مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يكشف زيف الغرب بمقارنة حول الوضع في أوكرانيا وغـ،ـزة

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »

RTARABIC: مصدر أوكراني ينفي معلومات عن زيارة زيلينسكي لإسرائيل الأسبوع المقبلأفادت صحيفة 'سترانا' الأوكرانية نقلا عن مصدر في الحكومة الأوكرانية بأن المعلومات المتداولة حول زيارة رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، المقررة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل غير صحيحة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »

RTARABIC: أوصلوا إلى أوكرانيا وسائط استخدام الرؤوس النوويةعلى شاحناتتحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في 'موسكوفسكي كومسوموليتس'، حول خطر تزويد أوكرانيا بطائرات إف-16 الأمريكيةالقادرة على حمل صواريخ نووية.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »

RTARABIC: السفير الروسي لدى ليبيا يبحث مع مسؤولين في مجلس النواب الليبي التعاون الثنائي بين البلدينأجرى السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين محادثات معمقة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري وعضو مجلس النواب زايد هدية حول موضوع التعاون الثنائي.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »

ALMOWATENNET: رئيسة وزراء إيطاليا تتعرض للاحتيال عبر مكالمة هاتفية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةرئيسة وزراء إيطاليا تتعرض للاحتيال عبر مكالمة هاتفية وقال مكتب رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في بيان، إنه يأسف لتعرضها للخداع من محتالين، تظاهر أحدهما

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر »