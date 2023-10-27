رئيس الشؤون الدينية التركي: الغرب داس على جميع القيم التي يدافع عنها

انتقد رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، موقف الدول الغربية إزاء الغارات المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 3 أسابيع، قائلاً إن"الغرب أفلس عندما داس على جميع القيم التي كان يدافع عنها".

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، في مؤتمر حول العالم الإسلامي محمد السرخسي (1009-1090)، بجامعة باموق قلعة في ولاية دنيزلي غرب تركيا. وأضاف أرباش أن ما يجري في قطاع غزة"مأساة وأزمة أخلاقية وحضارية" ويظهر أن"جميع الأيديولوجيات والسياسات فقدت ثقتها بعد أن كانت تزعم بجلب الاستقرار والرخاء للإنسانية".وأفاد بأن الممارسات الإسرائيلية"الوحشية" يقف وراءها"معتقد باطل"، مبيبنا أن هذا"المعتقد الباطل" حوّل فلسطين إلى"بركة دماء".

ومنذ 21 يوما يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء سكنية بأكملها، وقتلت 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض معظمهم مدنيون. headtopics.com

كما قطعت إسرائيل عن القطاع إمدادات الغذاء والوقود والماء والمواد الطبية، وتمنع دخول المساعدات بذريعة أنها قد تصل حركة"حماس" وتعزز صمودها، في حين عرضت الأونروا آلية"آليات صلبة لتوجيه المساعدات للأشخاص الأشد حاجة إليها".

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