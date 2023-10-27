رئيس وزراء أسكتلندا يحث زعماء بريطانيا على دعم وقف إطلاق نار بغزة

قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف إنه كتب رسالة لرؤساء الأحزاب السياسية في بريطانيا، يطالبهم فيها بالعمل من أجل وقف لإطلاق النار في

وفي تغريدة له على موقع "إكس" قال يوسف إنه يجب على رئيس الوزراء ريشي سوناك، ورئيس حزب العمال المعارض، كير ستارمر لدعم وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح.في وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن يوسف، فقدان الاتصال بأفراد من أسرته العالقين في غزة عقب قطع الاتصالات عن القطاع.وأضاف أنه فقد الاتصال بأسرته العالقة في غزة منذ 3 أسابيع تقريبا.

وأردف:"لا يسعنا إلا أن ندعو لهم بالبقاء على قيد الحياة هذه الليلة فقط، كم من الأطفال يجب أن يموتوا حتى يقول العالم كفى؟".وفي 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن يوسف أن والد ووالدة زوجته الفلسطينية عالقان في قطاع غزة. headtopics.com

وذكر أن والد ووالدة زوجته، كانا في غزة لزيارة جدة زوجته المريضة البالغة 92 عاما، قبل أن تنفجر الأوضاع في المنطقة. وفي وقت سابق مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال شرق قطاع غزةوزير خارجية الاحتلال: نرفض بشكل قاطع دعوات وقف إطلاق النار في غزة

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