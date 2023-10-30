رئيس 'النواب الأميركي' يخطط لتصويت منفرد على مشروع قانون لدعم إسرائيل

قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجديد مايك جونسون، إنه يتوقع اتخاذ إجراء في المجلس هذا الأسبوع لطرح مشروع قانون تمويل لدعمبصورة منفردة، على الرغم من أن الرئيس جو بايدن يسعى للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا مجتمعتين.

وقال جونسون في مقابلة مع شبكة"فوكس نيوز" أمس الأحد"سنطرح مشروع قانون منفرد لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع في مجلس النواب"، مضيفا أنه يعتقد أن هذا الإجراء سيحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأن الجمهوريين سيدعمون إجراء مماثلا في مجلس الشيوخ.ومن المقرر أن يعود أعضاء مجلس النواب، الذي يتمتع الجمهوريون فيه بأغلبية ضئيلة، من عطلة يوم الأربعاء.

وقال جونسون"هناك أشياء كثيرة تحدث حول العالم يتعين علينا التعامل معها وسنفعل" دون أن يتطرق صراحة إلى الصراع في أوكرانيا. وتابع"لكن ما يحدث الآن في إسرائيل يحظى بالاهتمام الفوري وعلينا أن نركز على هذا ونمرره". headtopics.com

وطالب بايدن الكونغرس بالموافقة على مخصصات تكميلية بقيمة 106 مليارات دولار مع تخصيص الجزء الأكبر منها لتعزيز دفاعات أوكرانيا ضد روسيا والباقي مقسم بين إسرائيل ومنطقة المحيط الهادي والهندي وإنفاذ قوانين الهجرة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.وكانت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، قالت اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة.

وأضافت في مقابلة مع شبكة"سي بي إس" CBS الإخبارية، أن واشنطن تركز جهودها على منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وتابعت:"لا ننوي ولا نعتزم بأي شكل من الأشكال إرسال أي قوات قتالية إلى هنا"، مشيرة أيضا إلى أن الولايات المتحدة"لا تملي على إسرائيل ما يجب أن تقوم به". headtopics.com

وكانت شبكة"سي إن إن" CNN أفادت نقلا عن مصادر أميركية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأميركية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط. ونقلت"سي إن إن" عن مسؤولين اثنين، أن الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية"يو إس إس باتان"، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها نحو قناة السويس أواخر الأسبوع الماضي.استمرار التصعيد في غزة.. غارات واشتباكات عنيفة وصواريخ تستهدف بلدات الغلاف

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