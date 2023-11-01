رئيس 'سدايا' يدعو لتشكيل مستقبل معزّز بالذكاء الاصطناعي

جاء ذلك في كلمة القاها معاليه خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة تحت عنوان: ما الذي ينبغي للمجتمع العلمي فعله فيما يتعلق بمخاطر وفرص الذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال قمة سلامة الذكاء الاصطناعي التي تنظمها بريطانيا في (بلتشلي بارك) شمال غرب لندن خلال الفترة من 1 - 2 نوفمبر 2023.

وأضاف: كانت جهودنا التعاونية في ورش العمل والمؤتمرات والمنشورات ذات الوصول المفتوح مهمة في تعزيز التبادل الغني للمعرفة حول سلامة الذكاء الاصطناعي، وهذا الحوار المفتوح والمستودع المشترك للأفكار هو مؤشر واضح على التزامنا المشترك في ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي الذي ننشره قويًا.

ووجّه خلال كلمته الدعوة إلى قادة المجال لتعميق الحوار حول الذكاء الاصطناعي، وقال: من خلال تحويل أبحاث السلامة النظرية إلى إرشادات وأدوات عملية، يمكننا معاً ضمان التطبيق المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي, فهذه ليست مجرّد تطورات تقنية، وإنما هي حجر الأساس لمجتمعاتنا المستقبلية واقتصاداتنا وتفاعلاتنا العالمية.

وخلص إلى القول: إن مسار إدراج الذكاء الاصطناعي -رغم أنه واعد - مليء بالتحديات لكن في قاعة مثل هذه مع مزيج من الصرامة الأكاديمية والبصيرة التنظيمية سنسلك هذه الحدود بمسؤولية وفعالية، ومعًا يُمكننا تشكيل مستقبل معزّز بالذكاء الاصطناعي يكون آمنًا وشاملاً ومفيدًا للبشرية جمعاء.

ومن المقرّر أن تواصل القمة أعمالها يوم غد بعقد جلستين الأولى بعنوان: بناء فهم مشترك لمخاطر الذكاء الاصطناعي الرائد وإمكانية التعاون المستقبلي، والجلسة الثانية: مشاركة الفرص العالمية للذكاء الاصطناعي (الرعاية الصحية) إلى جانب عقد اجتماعي طاولة مستديرة الأول حول إيجاد الإجراءات والخطوات القادمة لإقامة تعاون مستقبلي، والثاني حول تبادل الفرص العالمية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى عدد من الاجتماعات الثنائية وتعزيز التواصل.

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