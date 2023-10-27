رئيسة المركزي الروسي: عازمون على إعادة التضخم للمستوى المستهدف

وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي عقب قرار المركزي الروسي اليوم رفع الفائدة، إن"(بنك روسيا) يعتزم إعادة التضخم إلى 4% - 4.5% بحلول نهاية العام المقبل 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية".- لا يستبعد البنك المركزي زيادة أخرى في سعر الفائدة الرئيسي هذا العام أو الإبقاء عند مستواها الحالي.

- شكلت موازنة 2024 - 2026 عاملا مهما في قرار المركزي الروسي اليوم رفع سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين.- القيود المفروضة على العملة الأجنبيبة (إلزام مصدرين ببيع جزء من عائدات العملة الأجنبية) ستؤثر على سعر صرف الروبل على المدى القصير فقط، لكن العوامل الرئيسية الداعمة هي السياسة النقدية وديناميكيات التجارة.وعزا المركزي الروسي قراره لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم، وقال في بيانه: "زاد ضغط التضخم الحالي بشكل كبير وهو أعلى من التوقعات".

أصاب صاروخ منشأة طبية في مدينة طابا، التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن غزة، على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالات إن إسرائيل انتقلت إلى"الهجوم المتعاظم" على قطاع غزة من الجو والبحر والبر.تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات. headtopics.com

نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا متضمنا ما تم الاتفاق عليه في قمة السلام بالقاهرة يوم 21 أكتوبر الماضي، تضمن عدة نقاط تم الاتفاق عليها مع عدة دول عربية.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا.رد رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ على من وصفهم بـ"المزايدين" الذي يستخدمون اسم المملكة أو اسمه أو اسم موسم الرياض"كشماعة" لتحويل الأنظار عن حدث آخر أو وضع آخر.

سجلت مراسلتنا في القدس داليا النمري لحظة تعرض فريق RT للطرد من منطقة باب العامود في القدس من قبل الشرطة الإسرائيلية وسط تهديدات بالاعتقال إن لم يغادروا المنطقة، ودون إعطاء أي مبرر.واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء. headtopics.com

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«المركزي السعودي» يرخص لـ «رتك» لمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين إلكترونياأعلن البنك المركزي السعودي 'ساما' الترخيص لشركة 'رتك لوساطة إعادة التأمين' لمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين بشكل تقني ومبتكر 'إطلاق تجريبي'. اقرأ أكثر ⮕

«المركزي» يرخص لشركة تزاول وساطة إعادة التأمين إلكترونيامنح البنك المركزي السعودي 'ساما' الترخيص لشركة 'رتك لوساطة إعادة التأمين' لمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين بشكل تقني ومبتكر 'إطلاق تجريبي'. اقرأ أكثر ⮕

استطلاع «المركزي الأوروبي» يتوقع عودة التضخم للمستهدف بحلول 2025أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي أن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع تقريبا إلى الهدف البالغ 2% في 2025، لكن النمو الاقتصادي سيظل ضعيفاً. اقرأ أكثر ⮕

هل يرفع 'الفيدرالي' أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل؟يحاول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إقناع الأسواق بأن البنك المركزي ملتزم بمواصلة معالجة التضخم ولكن ربما يحتاج الآن إلى قوة أقل قليلاً في عمل ذلك اقرأ أكثر ⮕

«المركزي التركي» يقر تسهيلات على القروض في خطوة جديدة لدعم الليرةأقدم مصرف تركيا المركزي على خطوة جديدة لدعم الليرة عبر تبسيط الإجراءات التنظيمية الخاصة بالقروض. اقرأ أكثر ⮕

«المركزي التركي» يكثف جهوده لكبح التضخم برفع أسعار الفائدة 500 نقطةرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35 في المائة أمس، كما كان متوقعا، ليواصل سياسة التشديد للشهر الثالث على التوالي مع تكثيف جهوده لكبح التضخم. وفي استطلاع أجرته 'رويترز'، توقع معظم الاقتصاديين رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، بينما توقع أربعة رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة واقتصادي واحد 300 نقطة. اقرأ أكثر ⮕