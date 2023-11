رئيس مايكروسوفت يشدد على أهمية الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية الاقتصادية بالمملكة

والتقى ناديلا خلال حضوره لهذه الفعالية بأبرز قادة الأعمال المحليين والمسؤولين الحكوميين ومجموعة رائدة من المطورين التقنيين، ونوّه خلال ذلك بالدور البارز الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في توفير فرص جديدة؛ لتعزيز الاقتصادي الرقمي في المملكة، بما يضمن الارتقاء بجودة حياة مواطنيها تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح ناديلا في تصريح له بهذه المناسبة أن الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولًا جذريًا في مستوى إنتاجية الأفراد ويعزز الابتكار في المؤسسات وقطاعات الأعمال على الصعيدين العالمي والمحلي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وأثنى ناديلا على الجهود المبذولة من قبل المؤسسات السعودية في القطاعين الحكومي والخاص لتكريس هذه التقنيات في تحفيز الابتكار وتقديم فرص وفيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وخلال الفعالية، جرت مناقشة بين معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، حول سُبل إستراتيجيات توظيف أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وهدف هذا النقاش إلى تسريع تحقيق رؤية المملكة لتحولها إلى مجتمع رقمي يضمن حكومة رقمية متقدمة واقتصاد رقمي مزدهر، وتعزيز مستقبل مبتكر يصب في صالح الجميع دون استثناء.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AL_JAZIRAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALWATANSA: ضمانات لاحتواء الذكاء الاصطناعياحتل الذكاء الاصطناعي اهتماما شخصيا عميقا للرئيس الأمريكي جو بايدن، مع قدرته على التأثير على الاقتصاد والأمن القومي، لذا يوقع بايدن أمرا تنفيذيا شاملا لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي –...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: إيلون ماسك يوجه رسالة تحذيرية في أول قمة عالمية لـ الذكاء الاصطناعي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارإيلون ماسك يوجه رسالة تحذيرية في أول قمة عالمية لـ الذكاء الاصطناعي حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة 'إكس'، من أن الذكاء الاصطناعي يمثل خطرًا على

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: أمريكا تواجه الذكاء الاصطناعي بهذه القواعد | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمريكا تواجه الذكاء الاصطناعي بهذه القواعد كشف البيت الأبيض، الاثنين، مجموعة قواعد ومبادئ تهدف إلى التحقق من أن أمريكا 'ترسم الطريق' لتنظيم الذكاء الاصطناعي،

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: أول قمة للذكاء الاصطناعي تدعو لضبط المعايير وتخفيف الأضراراختتام اليوم الأول للقمة العالمية الأولى حول سلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا بحضور قادة سياسيين ومسؤولين في شركات عملاقة وخبراء في الذكاء الاصطناعي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: انطلاق أول قمة عالمية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في بريطانياانطلاق اليوم الأول للقمة العالمية الأولى حول سلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا بحضور قادة سياسيين ومسؤولين في شركات عملاقة وخبراء في الذكاء الاصطناعي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة تضع قوانين سلامة صارمةالبيت الأبيض يعلن عن إجراءات سلامة يعتبرها هي الأقوى في العالم لحماية مجال الذكاء الاصطناعي

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕