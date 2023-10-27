رئيس حزب 'فرنسا الأبية': ما يحدث في غزة عار سيلاحقكم إلى الأبد

الأبية" المعارض، جون لوك ميلونشون، ما يحدث في غزة بـ"المذبحة الجماعية" منتقدا بشدة القوى الكبرى التي رفضت فرض وقفا لإطلاق النار.

وكتب المترشح للرئاسيات الماضية في فرنسا عبر حسابه في موقع"اكس":"تجري مذبحة جماعية في غزة. والقوى ترفض فرض وقف إطلاق النار. إن هذه اللحظة من التاريخ هي عار إلى الأبد بالنسبة للمجرمين الذين يرتكبونها، ولأولئك الذين يدعمونهم دون قيد أو شرط، ولأولئك الذين سمحوا بحدوث ذلك، ولأولئك الذين يخشون الاحتجاج".

Un massacre de masse est en cours à Gaza. Et les puissances refusent d'imposer le cessez-le-feu. Ce moment de l'histoire est la honte à jamais pour les criminels qui le commettent, pour ceux qui les soutiennent inconditionnellement, pour ceux qui laissent faire et pour ceux qui…وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية (تابعة لحركة حماس)، أن"جيش الاحتلال يكثف قصفه الجوي والبحري والبري نحو جميع مناطق غزة بشكل غير مسبوق". headtopics.com

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

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