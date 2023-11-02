رئيسة وزراء ايطاليا تقع بفخ منصوب كشفت به سرا واستمر 13 دقيقة

وقال مكتب ميلوني في بيان، إنه يأسف لتعرضها للخداع من محتالين، تظاهر أحدهما بأنه"رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي" أثناء المكالمة التي أجرياها في 18 سبتمبر الماضي قبيل اجتماعات مع الزعماء الأفارقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهما المخادعان الروسيان الشهيران فوفان (فلاديمير كوزنيتسوف) وليكسوس (أليكسي ستولياروف) اللذان قدما أنفسهما بوصفهما مسؤولين إفريقيين رفيعي المستوى، ولم يتم الكشف عن اتصالهما بها الا حين نشرا المحادثة بقناتهما الرسمية في Telegram أمس الأربعاء فقط.
ثم طرقت بعدها الى موقع إيطاليا كميناء أول للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط تسللا، فأعربت عن أسفها لأن الشركاء الدوليين لم يفعلوا ما يكفي للمساعدة"فجميعهم متفقون على أن إيطاليا هي التي يجب أن تحل هذه المشكلة بمفردها"وهي طريقة تفكير غبية للغاية" وفق تعبيرها.ارتفاع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي في عملية غزة إلى 17..
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