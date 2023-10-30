رئيس الفيفا يرد على هجوم الجماهير على حافلة ليون

أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" جياني إنفانتينو هجوم مشجعي مرسيليا على حافلة ليون مساء الأحد، وهي في طريقها للملعب.

وتقرر تأجيل المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والتي كانت مقررة يوم 29 أكتوبر الجاري، وانتقد مرسيليا سلوك جماهير النادي.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.

تداولت صفحات إخبارية اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة.رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران.دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة. headtopics.com

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.إطلاق قذائف من لبنان تجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل.. (فيديو+صور)

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /29.10.2023/ أعلنت كتائب القسام في لبنان مساء اليوم الأحد أنها"قصفت مغتصبة"نهاريا" شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة".أكد الكاتب بمجلة"فوربس" ديفيد إكس أن الطائرات المسيرة الروسية تشكل تهديدا كبيرا للدبابات العاملة في صفوف قوات كييف إبان تحركها نهارا خارج المخابئ وفي الحقول وعلى طول الطرق.قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن ليس لها خطط لإرسال قوات إلى إسرائيل أو قطاع غزة. headtopics.com

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حافلة ليون تتعرض للرشق بالحجارة قبل مواجهة مرسيلياحافلة ليون تتعرض للرشق بالحجارة قبل مواجهة مرسيليا اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو يتنصل من مسؤولية هجمات حماس.. اتهم قادة الأمن في تغريدة محذوفةحذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد تغريدة على منصة 'إكس' هاجم فيها قادة الأجهزة الأمنية حول هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتو اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو يتنصل من هجمات حماس.. اتهم الأمن في تغريدة محذوفة أثارت عاصفةحذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تغريدة على منصة 'إكس'، هاجم فيها قادة الأجهزة الأمنية حول هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أ اقرأ أكثر ⮕

'أحداث دامية'.. إلغاء مباراة مرسيليا وليونتقرر إلغاء مواجهة أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد بعدما تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق بالحجارة في اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو: أحداث دامية تتسبب بإلغاء مباراة في الدوري الفرنسيتقرر إلغاء مواجهة أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد بعدما تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق بالحجارة في طريقها لملعب فيلودروم. اقرأ أكثر ⮕

إلغاء مباراة مارسيليا وليون بالدوري الفرنسي بعد إصابة جروسو مدرب ليونتقرر إلغاء مواجهة أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد بعدما تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق بالحجارة في طريقها لملعب فيلودروم. اقرأ أكثر ⮕