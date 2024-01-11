رئيس جديد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو العالم الجليل الدكتور علي محيي الدين القره داغي، ومجلس أمناء جديد، وأمين عام جديد أيضا، هو العالم الجليل الدكتور علي الصلابي..عشرون عاما، فقد تأسس سنة 2004م، وقام بتأسيسه العلامة المرحوم الشيخ يوسف القرضاوي، بعد جهود مضنية للقيام بتأسيسه وإشهاره في لندن في يوليو سنة 2004م، ومر بظروف صعبة، وميلاد عسير، ولكنه أسس، وقام بجهد طيب وعظيم على مدار سنوات عدة





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