ديوان الوقف السني يدعو مساجد العراق إلى البدء بالتكبير تضامنا مع غزة

وأكد الوقف السني في العراق في بلاغ له نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أن غزة تشهد هذه اللحظات هجوماً عنيفاً وتتعرض لتدمير شامل وإبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وتواجه مناطق عديدة بقطاع غزة، مساء الجمعة، انقطاعا"كاملا" للاتصالات وسط قصف إسرائيلي"غير مسبوق"، وفق إعلام فلسطيني. وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية (تابعة لحركة حماس)، أن"جيش الاحتلال يكثف قصفه الجوي والبحري والبري نحو جميع مناطق غزة بشكل غير مسبوق".وتخوض إسرائيل منذ 3 أسابيع، عملية عسكرية على قطاع غزة، أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. headtopics.com

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