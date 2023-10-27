دين فيليبس.. 'النائب الثري' ينافس بايدن على رئاسة أميركا

إعادة انتخابه، وكان قد أشار في مناسبات عدة إلى الرغبة في وجود زعيم أصغر سنا ليحل محل الرئيس البالغ من العمر 80 عاما، إذ سبق ودعا مرشحين آخرين في الحزب إلى تحديه.: "أنا متحمس للإعلان عن ترشحي للرئاسة في عام 2024، لقد حان الوقت لإعادة توحيد بلادنا مرة أخرى، واستخدام اختلافاتنا لجعلنا أقوى. حان الوقت لإصلاح أميركا".
وأضاف فيليبس أنه يشجع الديمقراطيين الآخرين على دخول السباق، على أمل أن تُوفر المنافسة الإضافية للحزب مرشحا قويا وليده الخبرة الكافية. وعندما سألها أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، عما إذا كان لدى الرئيس رد فعل على التقارير التي تفيد بأن فيليبس يستعد لدخول السباق الانتخابي، قالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنها لن تتحدث عن السياسة الانتخابية، لكنها أشارت إلى أن أغلب المشرعين الديمقراطيين يدعمون الرئيس.استقال فيليبس من منصب القيادة الديمقراطية في مجلس النواب في بداية أكتوبر، قائلا إنه يشعر بأنه من المناسب التنحي جانبا لتجنب تشتيت الانتباه لأن قناعاته المتعلقة بالسباق الرئاسي لعام 2024 تتعارض مع غالبية تجمعات الحزب.
في حين أن رجل الأعمال المليونير البالغ من العمر 54 عاما والمؤسس المشارك لشركة مثلجات، قد يكون وجها مألوفا في المقاطعة التي يمثلها في ضواحي مينيابوليس، فإنه غير معروف لمعظم الأميركيين.انتقل فيليبس ووالدته، التي كانت تبلغ من العمر 24 عاما في ذلك الوقت، للعيش مع أجداده، حيث أمضى السنوات الثلاث التالية من حياته. headtopics.com
بعد وفاة والده بالتبني، ترك فيليبس شركة التقطير العائلية لينضم إلى شركة صغيرة للمثلجات، كان والده يستثمر فيها، ليحولها بعد ذلك إلى واحدة من أشهر وأنجح العلامات التجارية للمثلجات في الولايات المتحدة.إعادة انتخابه، وكان قد أشار في مناسبات عدة إلى الرغبة في وجود زعيم أصغر سنا ليحل محل الرئيس البالغ من العمر 80 عاما، إذ سبق ودعا مرشحين آخرين في الحزب إلى تحديه.: "أنا متحمس للإعلان عن ترشحي للرئاسة في عام 2024، لقد حان الوقت لإعادة توحيد بلادنا مرة أخرى، واستخدام اختلافاتنا لجعلنا أقوى.
وأضاف فيليبس أنه يشجع الديمقراطيين الآخرين على دخول السباق، على أمل أن تُوفر المنافسة الإضافية للحزب مرشحا قويا وليده الخبرة الكافية.