ديمبلي جاهز لقيادة هجوم الاتفاق أمام النصر

ديمبلي غاب عن مباراة الرياض أمام الوحدة، على الرغم من أنه رافق بعثة الفريق، خلال مباراة الاتفاق الأخيرة أمام الوحدة.:

ديمبلي غاب عن مباراة الرياض أمام الوحدة، على الرغم من أنه رافق بعثة الفريق، خلال مباراة الاتفاق الأخيرة أمام الوحدة.:

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