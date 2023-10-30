دوي صفارات الإنذار في القدس وسماع عدة انفجارات في المدينة

دوّت صفارات الإنذار الإثنين في القدس، كما سُمعت عدة انفجارات في المدينة وفق ما أفاد مراسلو وكالة 'فرانس برس'، وذلك بالتزامن مع الحرب الدائرة بين 'إسرائيل' وحركة 'حماس' في قطاع غزة..وسُمع صوت الصفارات حوالي الساعة 2,29 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (12,29 ت غ)، وأعقبها صوت خمسة انفجارات على الأقل. وتدخل الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر يومها الرابع والعشرين.

دوّت صفارات الإنذار الإثنين في القدس، كما سُمعت عدة انفجارات في المدينة وفق ما أفاد مراسلو وكالة 'فرانس برس'، وذلك بالتزامن مع الحرب الدائرة بين 'إسرائيل' وحركة 'حماس' في قطاع غزة..وسُمع صوت الصفارات حوالي الساعة 2,29 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (12,29 ت غ)، وأعقبها صوت خمسة انفجارات على الأقل. وتدخل الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر يومها الرابع والعشرين.

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