دور القطاع الخاص جوهري لإعادة هيكلة منظومة الصحة بالسعودية

تقوم الحكومة السعودية بجهود مكثفة لإشراك القطاع الخاص في القطاع الصحي وزيادة مساهمته بنسبة 50 في المائة لإعادة هيكلة المنظومة بشكل كامل.
وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق في العام المنصرم، على تأسيس شركة «الصحة القابضة» بهدف تسخير الإمكانات من أجل تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين. وأكد المحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع الصحي يحظى بدعم ومتابعة من الحكومة، وهو ما تعكسه الجهود الحثيثة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق يستمر الحراك من أجل تعزيز فرص القطاع الخاص للمساهمة بدوره نحو تحقيق فرص واعدة.
ووفق الجبيري، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة في يونيو (حزيران) الماضي، كياناً جديداً لجذب شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية للاستثمار في تطوير المنتجات الصيدلانية بما في ذلك الإنسولين واللقاحات وعلاجات البلازما. headtopics.com
أسدلت الستارة، أمس (الخميس)، على منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي انعقد في الرياض تحت عنوان «البوصلة الجديدة»، بإقرار المشاركين بدور السعودية القيادي علىيستضيف المعرض العالمي لاستدامة الغذاء «إنفليفر» بالرياض، خلال الفترة بين 29 و31 أكتوبر الحالي، خبراء من حول العالم ليناقشوا أبرز الجوانب الملحة وتحديات القطاع.قال الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ نيكولاس أجوزين لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية تمر بمرحلة تنموية شاملة أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية.
وأكد فاريل أن مهمته هي «التوصل لأفضل اتفاقية ممكنة من أجل منتجينا وشركاتنا وعمالنا ومستهلكينا». وأضاف الوزير «المفاوضات سوف تستمر، وأتمنى يوما ما أن نوقّع اتفاقاً يعود بالفائدة على أستراليا وأصدقائنا الأوروبيين». headtopics.com
وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي في أستراليا غابريلي فيسينتين عن «أسفه» لوقوع هذه التطورات في أوساكا، قائلا كان هناك «تفاؤل بشأن قرب التوصل لاتفاق»، وأضاف «المفوضية الأوروبية مستعدة للاستمرار في المفاوضات».https://aawsat.