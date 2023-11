دوري لسيدات البلياردو

بعد أن نجحا بامتياز في بلوغ ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يحمل أبها والخليج لواء الأندية غير المتوجة باللقب من قبل، لتسجيل...تسحب اليوم، قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، دون تحديد مستويات وستكون القرعة مفتوحة، مما ينبئ بمواجهات نارية وساخنة بين...توج المنتخب السعودي لرفع الأثقال للناشئين بلقب البطولة العربية التي اختتمت منافساتها في القاهرة، بمشاركة أكثر من 230 رباعاً ورباعة...

ALYAUM: غدًا.. العروبة يواجه القادسية في قمة دوري يلوغدًا.. العروبة يواجه القادسية في قمة دوري يلو

ALYAUM: سيطرة هلالية على جوائز الأفضل بدوري روشنسيطر فريق الهلال على جوائز الأفضل خلال شهر أكتوبر من دوري روشن التي أُعلنت اليوم الأربعاء.

AKHBAAR24: 'غضب أهلاوي' بعد الخروج من 'كأس الملك'عبرت جماهير الأهلي عن استيائها الكبير من آداء فريقها المتذبذب هذا الموسم وتوالي النتائج السلبية في دوري روشن وأخرها في كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي ودعه الفر

AAWSAT_NEWS: هروبيش: يتعين على «سيدات ألمانيا» تقديم الأفضل أمام الدنماركحافظ منتخب ألمانيا للسيدات لكرة القدم على آماله في المنافسة على الصعود للأدوار النهائية ببطولة دوري الأمم الأوروبية والتأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».

ALMOWATENNET: سافيتش يخطف نجومية شهر أكتوبر والحسن أفضل واعد | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةسافيتش يخطف نجومية شهر أكتوبر والحسن أفضل واعد تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بشكل لافت في دوري روشن السعودي،

ALARABIYA: الهلال يستحوذ على أفضلية أكتوبر في الدوري السعودياستحوذ الهلال على جوائز أفضلية شهر أكتوبر في دوري روشن السعودي بعدما حصد لاعبه سيرجي ميلنكوفيتش-سافيتش جائزة أفضل لاعب وحارسه ياسين بونو جائزة أفضل حارس وم

