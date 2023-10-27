دعوة أوروبية لمؤتمر سلام بالشرق الأوسط.. هل تجد قبولاً؟

تأتي في توقيت مهم للغاية مع احتدام الصراع في المنطقة، واحتمالية اتساعه بالنظر للتهديدات الإقليمية الراهنة، لكنهم في ذات الوقت أشاروا إلى ضرورة عقد المؤتمر "على وجه السرعة" وليس في غضون 6 أشهر كما جرى الإعلان عنه، حيث من المتوقع أن يحظى بدعم أمريكي وشرق أوسطي.بيدرو سانتشيث، إن مجلس الاتحاد الأوروبي قبل اقتراح بلاده لعقد مؤتمر للسلام في غضون 6 أشهر بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضح "الجمل" أن إسبانيا عرضت هذه الأطروحة في كلمة رئيس حكومتها بقمة القاهرة للسلام، ثم تمسك بعقد المؤتمر خلال مناقشات مجلس الاتحاد الأوروبي الذي وافق على الاقتراح، ومن ثم يجري التجهيز لعقده خلال 6 أشهر من الآن.

الحكومة الإسرائيلية على المحك بسبب ما جرى في 7 أكتوبر، وفي خضم حالة الانقسام السياسي والعسكري، وبالتالي سيمثل ذلك تحدياً خلال المؤتمر. لكن جادو تأمل أن تمضي مدريد لعقد هذا المؤتمر "في أقرب فرصة" دون الانتظار لـ 6 أشهر؛ حماية للمدنيين الذين يسقطون يومياً جراء القصف المتواصل، والمخاوف من اتساع رقعة الصراع حال مضي إسرائيل في خططها لتنفيذ الاجتياح البري. headtopics.com

قال جوزيب بوريل، الذي يقود الجهود الدبلوماسية الدولية نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن "السلام لن يأتي من تلقاء نفسه؛ يجب أن يتم بناؤه... حل الدولتين يبقى الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي نعرفه".من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الدولية، هاني الجمل، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الدعوة لمؤتمر سلام يعد خطوة مهمة ضمن الجهود الإنسانية التي تحاول أن تتبناها إسبانيا باعتبارها تتولى رئاسة مجلس الاتحاد للدورة الحالية.

وأوضح الباحث في الشؤون الدولية أن المؤتمر يعد مسعى جديد لإحياء حل الدولتين والذي نادت به الكتلة العربية، لكن نجاحه مرهون بعدة سياقات، تشمل:الرغبة الدولية في هدنة إنسانية طويلة، وأن يكون هناك إشراف لمصر والأمم المتحدة لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. headtopics.com

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